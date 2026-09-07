Quem circular na A3, no sentido Porto-Valença, vai encontrar o nó de Santo Tirso encerrado durante a noite nos próximos três dias.

A circulação na saída da autoestrada será interrompida entre as 21h00 e as 07h00, nas noites de segunda para terça-feira, terça para quarta-feira e quarta para quinta-feira, ou seja, de 7 a 10 de setembro.

A Brisa Concessão Rodoviária informa que os trabalhos obrigam ao corte do ramo de saída e garante que o desvio estará devidamente sinalizado.

A concessionária aconselha os automobilistas a circularem com atenção na zona e a respeitarem a sinalização existente.