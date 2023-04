No dia em que o PS celebra 50 anos há manifestação para «mostrar que Portugal não está em festa»

No próximo domingo, na cidade do Porto, realiza-se a marcha Todos por Portugal. Trata-se de uma iniciativa preparada por um grupo de profissionais de vários setores de atividade que pretendem chamar a atenção para as políticas «erradas e prepotentes do Governo, que se tem mostrado alheio aos problemas dos portugueses».

A marcha, que terá início às 14 horas, na Rotunda da Boavista, termina junto aos jardins do Super Bock Arena – Pavilhão Rosa Mota (Palácio de Cristal) onde o PS, no mesmo dia, celebra 50 anos de existência. «É urgente mostrar que Portugal não se encontra em festa», apontam os organizadores da iniciativa.

O protesto, que conta com a presença de organizações de vários setores – económico, social, judicial, cultural, ambiental – apela à participação da sociedade civil, assumindo que as famílias «vivem com grandes dificuldades financeiras, devido à subida das despesas com a habitação, a alimentação, os transportes, a saúde, etc. As lutas e manifestações de professores, médicos, enfermeiros, funcionários judiciais, agricultores, maquinistas e muitos outros têm mostrado o grande descontentamento que hoje se vive em Portugal. O governo perdeu a razão e está a votar os portugueses ao empobrecimento», consta, ainda do comunicado enviado às redações.