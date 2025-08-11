Noite Branca da Póvoa de Varzim marcada para 23 de agosto

No dia 23 de agosto, das 22h às 04h, o Município da Póvoa de Varzim organiza mais uma Noite Branca. O evento decorre no Passeio Alegre, Praça da República, Praça do Almada e Esplanada do Carvalhido, onde quem participar é convidado a vestir-se de branco.
Vários DJs vão animar a festa, entre eles Ana Isabel Arroja, Francisco Gil, TT, Mix Brothers, Mariana Couto, Wilson Honrado, João Duque, Bruno Guedes Vieira, PC-Lux, Alex e Francisco Cunha.
Esta é uma noite de música e diversão para poveiros e visitantes, que promete muita animação pela cidade fora.