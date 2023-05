Noite no Museu: Reviva os Anos 90 este sábado num ambiente único em Famalicão

Uma petição com mais de 1900 assinaturas defende que as escolas em Portugal devem ter um espaço reservado para os alunos deixarem os telemóveis durante o dia, com o objetivo de acabar com o uso desses equipamentos nos recreios. A petição ‘online’, intitulada “Viver o recreio escolar, sem ecrãs de ‘smartphones’!”, argumenta que a proibição dos telemóveis nas escolas e a disponibilização de “caixas, cacifos ou armário próprio” para os alunos deixarem os equipamentos quando chegam à escola, permitiriam a socialização saudável das crianças.

Os subscritores da petição acreditam que a existência de telemóveis nos recreios diminui drasticamente a socialização saudável das crianças e altera os padrões de socialização, além de aumentar os casos de ‘cyberbullying’ e de contacto com conteúdos impróprios. Segundo a petição, as salas de aula devem ser equipadas com computadores para a realização de trabalhos e pesquisas, em substituição dos telefones.

A petição, dirigida ao Presidente da Assembleia da República, primeiro-ministro, ministro da Educação e diretores escolares, tem como objetivo levar à adoção de medidas em prol da socialização das crianças nos recreios, considerando que o recreio é um espaço importante para a socialização das crianças. A petição conta com 1900 assinaturas e pretende acabar com o uso dos telemóveis nos recreios, substituindo-os por atividades de recreio sem o uso desses equipamentos.

Pode assinar a petição aqui