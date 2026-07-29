Os estudantes do Ensino Superior vão contar com novos apoios já a partir do próximo ano letivo, apesar de a reforma do sistema de bolsas só entrar plenamente em vigor em 2027/28. Entre as medidas que avançam está uma bolsa de incentivo de 1.075 euros destinada aos alunos do primeiro escalão do abono de família que ingressem no Ensino Superior.

O Governo anunciou também o reforço do financiamento das residências universitárias, aumentando o apoio por cama ocupada por estudantes bolseiros, e vai permitir que os bolseiros deslocados optem por alojamento privado sem perderem o apoio à deslocação.

Segundo o Ministério da Educação, Ciência e Inovação, a aplicação integral do novo modelo foi adiada por não estarem reunidas as condições necessárias para a sua implementação já no próximo ano letivo. A reforma deverá entrar totalmente em vigor em 2027/28, passando a considerar, além dos rendimentos das famílias, os custos de estudar em cada concelho do país.