Nova moeda de 7,50 euros entra em circulação na próxima semana

Papa Francisco defende as sogras mas pede que tenham “cuidado com a língua”

O Papa Francisco pediu, esta quarta-feira, aos fiéis que respeitem as suas sogras. Durante uma homilia na Praça São Pedro, no Vaticano, deixou ainda um conselho para que tenham “cuidado com a língua”.

“Hoje a sogra é uma figura mítica. Não estou a dizer que pensamos nela como o Diabo, mas pensamos sempre nela como uma figura má”, começou por dizer o pontífice, citado pela agência estatal italiana ANSA. “Mas a sogra é a mãe do vosso marido ou a mãe da vossa mulher. Temos de deixar de pensar que quanto mais distante estiver a sogra, melhor será”.

O líder da Igreja Católica lembrou que a sogra, além de mãe é “idosa” e “avó” e “a melhor coisa para as avós é ver os seus netos”, mas pediu atenção aos comentários feitos.

“Vós, sogras, tenham cuidado com as vossas línguas porque a língua é um dos piores pecados das sogras”, disse Francisco, que acrescentou que o ciúme de uma sogra pode ser “um perigo”.