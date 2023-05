Nova ponte sobre o Rio Ave faz parte das obras da variante à Nacional 14

O IPCA organiza, de 10 a 14 de julho, a terceira edição do Verão no Campus, agora denominada de IPCA Summer School, destinada a jovens entre os 14 e 17 anos. Proporciona atividades desportivas (jogos de praia), visita ao Museu de Olaria e workshops de culinária, contacto com a ciência em atividades nos laboratórios; provas de orientação e olimpíadas de drones; workshops musicais com as tunas; jogos de tabuleiro e um sunset para fechar a semana.

Sempre com a presença de monitores, as atividades decorrerão, maioritariamente, no Campus do IPCA, estando, ainda, previstas saídas locais, que possibilitarão um contacto com as cidades de Barcelos e Esposende, entre outras.

O programa decorre de segunda a sexta-feira, sendo que a receção começa às 8h30 e a saída pode ser feita até às 18h00 horas.

As inscrições no IPCA Summer School realizam-se até ao próximo dia 25 de junho de 2023, através do preenchimento e envio da ficha de inscrição, disponível na página do evento (https://ipca.pt/summer-school-ipca/) e enviada para o e-mail summerschool@ipca.pt

O pagamento da inscrição efetua-se com uma referência multibanco que será gerada após os serviços do IPCA receberem a ficha de inscrição e enviada para o email do representante legal do participante.

Esclarecimento de dúvidas através do email summerschool@ipca.pt