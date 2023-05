Nova ponte sobre Rio Ave será na zona de Carqueijoso (Trofa) numa extensão de 163 metros

O FC Famalicão isolou-se, no passado sábado, na liderança do campeonato nacional de sub-19, depois da vitória, por 4-3, sobre o Alverca, no jogo 12 da fase de apuramento de campeão. A equipa famalicense beneficiou do empate do Benfica, em Braga, e está no topo da classificação, com 25 pontos, mais dois que os benfiquistas e mais quatro do que o Porto, que é terceiro.

Este sábado joga-se a penúltima jornada, com a equipa famalicense a jogar em Alcochete, com o Sporting, que é quarto com 19 pontos, enquanto que Benfica e Porto medem forças no Seixal.

Uma jornada que pode ser decisiva para as contas finais da prova, sendo que os famalicenses, com mais dois pontos, estão numa posição favorável para conseguirem o título que, a acontecer, será inédito. Seja qual for o resultado com o Sporting, os jovens famalicenses ficam com a decisão do título reservada para a última jornada, marcada para 27 de maio, na receção ao Benfica.