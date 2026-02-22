Nova regra a partir de Março: Carros podem ficar automaticamente reprovados na inspeção

A partir de 1 de março, os veículos que tenham sido chamados pelas marcas para um “recall” e não forem à oficina serão reprovados automaticamente na inspeção.

A decisão foi tomada pelo Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT) e entra em vigor dentro de uma semana e meia, afetando milhares de condutores que podem ainda desconhecer a notificação do fabricante.

Segundo Hélder Pedro, secretário-geral da Associação Automóvel de Portugal (ACAP), existem cerca de 87 mil carros em Portugal que ainda não cumpriram o “recall”.

O “recall” é uma notificação enviada pelos fabricantes quando identificam falhas técnicas num modelo, sendo responsabilidade do proprietário levar o carro à oficina. Apesar de os avisos serem públicos e enviados por carta registada, nem sempre chegam ao atual dono do veículo.

Os carros sinalizados que não resolverem o “recall” serão chumbados na inspeção, com a falha a ser considerada deficiência do tipo 2 (grave) ou tipo 3 (muito grave).