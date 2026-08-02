A partir desta segunda-feira, 3 de agosto, o Bilhete de Identidade vitalício deixa de poder ser utilizado como documento de viagem nas deslocações dentro do Espaço Schengen e da União Europeia.

A medida afeta um número reduzido de cidadãos portugueses residentes no estrangeiro que ainda possuem este documento. O Bilhete de Identidade vitalício deixa de cumprir as novas normas da União Europeia e da Organização da Aviação Civil Internacional (ICAO), que exigem documentos com maiores níveis de segurança e capacidade de leitura digital e ótica.

Desta forma, a partir de 3 de agosto, apenas o Cartão de Cidadão e o passaporte passam a ser aceites para viajar entre os países do Espaço Schengen e da União Europeia.