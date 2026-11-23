Quem pintar, colar cartazes ou danificar um monumento vai ter de pagar a limpeza e o arranjo. A medida foi aprovada esta segunda-feira no Parlamento, avança o Expresso, durante as votações na especialidade do Orçamento do Estado para 2027 (OE2027).

A proposta é do PSD (Partido Social Democrata) e do CDS (CDS-Partido Popular). Votaram contra o PS (Partido Socialista), o BE (Bloco de Esquerda), o PCP (Partido Comunista Português), o Livre e o PAN (Pessoas-Animais-Natureza). Os outros partidos votaram a favor.

Que monumentos ficam abrangidos

A regra vale só para imóveis classificados como monumento, de interesse nacional, público ou municipal. Não conta quem é o dono: pode ser o Estado ou uma câmara municipal. Ficam de fora os conjuntos e os sítios classificados, e também outros edifícios e infraestruturas, mesmo que sejam públicos.

Como se cobra

A entidade que tratar dos estragos avisa o responsável, que tem 30 dias para pagar. Se não pagar, a entidade pode pedir às Finanças que cobrem a dívida, como se faz com os impostos em atraso. Não precisa de ir primeiro a tribunal. Recorrer às Finanças é opcional.

O responsável paga os custos de remoção, limpeza, conservação, reparação ou restauro. Não há um valor máximo: o texto fala em encargos “necessários e adequados”.

Coimas mantêm-se

A nova regra não substitui as coimas da lei dos grafitis, de 2013, nem impede um processo-crime por dano. O Expresso lembra que o Supremo Tribunal de Justiça decidiu, em 2018, que essa lei não afastou o crime de dano.

A proposta também não diz quantos monumentos são vandalizados por ano, nem quanto custa limpá-los.

As alterações só avançam se o Orçamento for aprovado na votação final global, marcada para esta terça-feira, 24 de novembro.