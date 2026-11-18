A reconversão do antigo quartel de bombeiros numa residência de estudantes, em Famalicão, foi distinguida na VIII edição dos Prémios do Imobiliário, organizados pelo Expresso e pela SIC Notícias.

O projeto Vila – Residência de Estudantes, venceu na subcategoria de residência de estudantes, dentro da categoria de Reabilitação e Reconstrução. A gala decorreu esta terça-feira, nos jardins do Palácio do Marquês de Pombal, em Oeiras, onde foram entregues 27 distinções.

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O edifício foi construído em 1961 para acolher os Bombeiros Voluntários e fica na Praça D.Maria I. Da autoria do arquiteto Carlos Pedro Oliveira, o projeto passou por uma intervenção de reabilitação e ampliação. A residência tem capacidade para 91 estudantes, distribuídos por 53 quartos.

A “Vila” estava entre os quatro projetos de arquitetura portugueses finalistas desta edição, a par do MS Collection Arouca, do Metyis Digital Campus, em Gondomar, e da Quinta dos Carvalhos, em Leiria.

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Nesta edição, os prémios receberam 76 candidaturas de projetos concluídos em 2025, distribuídas por oito categorias. O grande galardão, o Prémio Prestígio, foi para o Exeo Office Campus – Echo e Aura, em Lisboa.