Novais oferece atendimento ao domicílio: Junta vai a casa de pessoas que estejam limitadas

A Junta de Freguesia de Novais passa a disponibilizar atendimento administrativo ao domicílio para pessoas com mobilidade reduzida ou que, por motivos justificados, não consigam deslocar-se à sede da Junta.

O serviço, de caráter excecional, garante que todos podem tratar dos seus assuntos junto da Freguesia. Os interessados devem contactar a Junta por telefone (252 932 097) ou e-mail (juntanovais@gmail.com), indicando o motivo da impossibilidade de deslocação, o assunto a tratar e, se necessário, a morada para visita.

Após análise do pedido, a Junta entra em contacto para agendar a visita, oferecendo apoio aos cidadãos mais vulneráveis da comunidade.