Novas regras: Adolescentes com 17 anos vão poder conduzir carros ligeiros

O Parlamento Europeu aprovou novas regras para as cartas de condução que vão mudar a forma como se tira a carta na União Europeia. A principal novidade é que os jovens de 17 anos vão poder conduzir carros ligeiros, mas apenas se estiverem acompanhados por um condutor experiente até fazerem 18 anos.

As regras também criam uma versão digital da carta de condução, que poderá ser mostrada no telemóvel, sem precisar do cartão físico.

Os novos condutores vão ter um período de experiência de dois anos, com punições mais severas se conduzirem sob o efeito do álcool ou sem cinto de segurança.

Outra mudança permite tirar carta de camião aos 18 anos e de autocarro aos 21, desde que haja formação profissional.

As novas cartas vão ser válidas durante 15 anos para automóveis e motas, e cinco anos para camiões e autocarros. Os países da União Europeia têm três anos para adaptar estas regras às suas leis.