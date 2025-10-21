Sociedade

Novas regras: Adolescentes com 17 anos vão poder conduzir carros ligeiros

O Parlamento Europeu aprovou novas regras para as cartas de condução que vão mudar a forma como se tira a carta na União Europeia. A principal novidade é que os jovens de 17 anos vão poder conduzir carros ligeiros, mas apenas se estiverem acompanhados por um condutor experiente até fazerem 18 anos.

As regras também criam uma versão digital da carta de condução, que poderá ser mostrada no telemóvel, sem precisar do cartão físico.

Os novos condutores vão ter um período de experiência de dois anos, com punições mais severas se conduzirem sob o efeito do álcool ou sem cinto de segurança.

Outra mudança permite tirar carta de camião aos 18 anos e de autocarro aos 21, desde que haja formação profissional.

As novas cartas vão ser válidas durante 15 anos para automóveis e motas, e cinco anos para camiões e autocarros. Os países da União Europeia têm três anos para adaptar estas regras às suas leis.

Morreu Francisco Pinto Balsemão

Morreu esta terça-feira, 21 de outubro de 2025, aos 88 anos, Francisco Pinto Balsemão, uma das figuras mais marcantes da política, do jornalismo e dos media em Portugal. Nascido em Lisboa a 1 de setembro de 1937, licenciou-se em Direito pela Universidade de Lisboa, mas foi no jornalismo e na comunicação que deixou a sua maior marca. Começou a carreira no Diário Popular e, em 1973, fundou o semanário Expresso, que rapidamente se tornou uma referência no jornalismo português, símbolo da liberdade e da independência editorial.

Depois da Revolução de Abril, foi um dos fundadores do Partido Social Democrata (PSD) e chegou a primeiro-ministro em 1981, cargo que ocupou até 1983. O seu governo sucedeu ao de Francisco Sá Carneiro e enfrentou tempos politicamente instáveis, mas Balsemão ficou conhecido pelo seu estilo discreto, racional e pelo compromisso com a consolidação democrática.

Terminada a vida política ativa, regressou em força ao setor da comunicação social. Em 1992 criou a SIC – Sociedade Independente de Comunicação, o primeiro canal de televisão privado em Portugal, reforçando a sua posição como pioneiro no mundo dos media. À frente do grupo Impresa, construiu um império que inclui o Expresso, a SIC e várias publicações de referência.

Mário Ferreira anuncia T1 mobilados por 650€/mês no antigo Lago Discount

O empresário Mário Ferreira revelou mais detalhes dos 80 apartamentos T1 mobilados que estão a ser construídos no Famalicão Central Park (antigo Lago Discount), em Ribeirão, Vila Nova de Famalicão.

Recentemente, o seu grupo Pluris Investments adquiriu o Lago Discount ao NovoBanco, dando início um plano de requalificação e reposicionamento do espaço sob a nova designação de Famalicão Central Park.

Os apartamentos são mobilados, com ar condicionado, internet incluída e acesso a 80 canais de televisão. O valor indicativo mensal é de 650 €. Os interessados devem manifestar a sua intenção por e-mail.

Famalicão: Maior número de desempregados desde o início do ano

O número de desempregados em Famalicão aumentou no mês de setembro, segundos os dados mais recentes do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP). Esta terá sido a maior subida registada desde o início do ano.

Segundo os dados estatísticos, no final de setembro o concelho totalizava 4 181 desempregados, mais 169 do que no mês anterior. Os desempregados são maioritariamente mulheres, pessoas inscritas à menos de um ano e já com experiência no mercado de trabalho.

Famalicense está desaparecido há dois anos: Com dificuldades em andar, saiu de casa em outubro de 2023

Adelino Ferreira Lopes, natural de Famalicão, desapareceu há dois anos, desde a manhã de 17 de outubro de 2023. Apesar das buscas das autoridades, o seu paradeiro continua desconhecido.

O homem, que vivia numa família de acolhimento em Requião, foi visto pela última vez por volta das 09h00, vestido com roupa escura e a transportar um saco. Adelino necessita de medicação e tem dificuldades de locomoção.

O caso continua a ser investigado pelas autoridades.

Famalicão: Atropelamento em passadeira da Rua Alberto Sampaio em Calendário

Uma pessoa foi atropelada, cerca das 07h50 desta terça-feira, enquanto fazia o atravessamento de uma das passadeiras da Rua Alberto Sampaio, em Calendário, Vila Nova de Famalicão.

A vítima, do sexo masculino, foi assistida no local pelos B.V.Famalicão e transportada para o hospital de Famalicão.

“Sofreu ferimentos ligeiros”, adiantou fonte do socorro à nossa redação.

A PSP tomou conta da ocorrência.

Famalicão: Um morto em colisão entre viaturas na N206 em Vermoim

Um homem de 84 anos morreu e outras três pessoas ficaram feridas, na sequência de uma colisão entre várias viaturas, na N206, em Vermoim, Famalicão.

O acidente deu-se cerca das 7h30, nas proximidades do horto e da escola.

Para o local foram acionados os B.V.Famalicenses, apoiados pela VMER local.

Imagem: Notícias de Vermoim