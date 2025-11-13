Sociedade

Novas regras: Condutores recentes podem perder a carta com uma única infração

Os condutores recém-licenciados passam os primeiros três anos de carta de condução sob regime probatório, com regras mais rigorosas. Durante este período, cometer crimes rodoviários, duas contraordenações graves ou uma muito grave pode levar ao cancelamento da carta.

O Código da Estrada prevê que, nestes casos, a pessoa deixa de estar habilitada a conduzir e só poderá voltar a fazê-lo após realizar um exame especial, depois do fim da suspensão.

O regime aplica-se a quem obtém carta sem habilitação anterior, mas há exceções: quem troca uma carta válida há mais de três anos ou quem já possui categorias T, AM, A1 ou B1 e obtém outra categoria.

Durante o período probatório, os limites de álcool no sangue são mais baixos: de 0,2 a 0,5 g/l é contraordenação grave, 0,5 a 1,2 g/l é muito grave, e acima de 1,2 g/l é crime rodoviário. O regime termina após três anos, desde que não haja infrações.

Deixe um comentário

Famalicão: Motociclista em estado grave depois de colisão com camião que obrigou ao corte da N14

Um motociclista ficou, ao final da tarde desta quinta-feira, com ferimentos considerados graves, na sequência da colisão com um camião.

O acidente aconteceu às 18h00, em plena N14, na freguesia de Arnoso Sta Maria, em Famalicão.

Para o local foram acionados os B.V.Famalicenses, apoiados pela VMER local.

A vítima, em estado grave, foi encaminhada para o hospital de Braga.

A GNR tomou conta da ocorrência.

Famalicão procura padrinhos solidários disponíveis para concretizar sonhos de crianças desfavorecidas

A Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão está à procura de padrinhos e madrinhas para ajudar a concretizar o “Desejo de Natal” das crianças mais carenciadas do concelho, numa iniciativa integrada no projeto municipal Partilhar+.

Podem ser apadrinhadas crianças dos 0 aos 12 anos, identificadas pelos Serviços de Atendimento e Acompanhamento Social (SAAS) e parceiros locais. Recomenda-se um valor até 30€ por presente, entregue selado e identificado conforme as instruções recebidas.

O processo funciona da seguinte forma:

  1. As crianças são inscritas pelos SAAS.

  2. Cada criança recebe um padrinho/madrinha.

  3. Os presentes são entregues no evento solidário.

As inscrições para padrinhos/madrinhas decorrem online (neste site) até 27 de novembro. As cartas numeradas dos afilhados devem ser recebidas até 2 de dezembro e os presentes entregues até 12 de dezembro, na Divisão de Solidariedade Social (Rua Camilo Castelo Branco, 94, 1.º Esq., Vila Nova de Famalicão).

O evento de entrega dos presentes será no dia 21 de dezembro, às 11h, na Praça / Mercado Municipal, com a presença do Pai Natal.

Famalicão: Oficina totalmente destruída por incêndio, chamas estiveram muito perto da casa vizinha

Ficou totalmente destruída pelas chamas a oficina, em Delães, onde deflagrou um incêndio, ao início da tarde desta quinta-feira.

O alerta para as chamas, na Avenida do Loureiro, chegou aos Bombeiros de Riba d’Ave perto das 12h30.

Os soldados da paz conseguiram evitar o avanço das chamas para uma moradia vizinha, no mesmo terreno onde laborava a oficina.

Não há registo de feridos, apenas avultados danos materiais.

 

Famalicão: Eduardo Oliveira recebe 92,7% dos votos de confiança no PS

A Comissão Política do Partido Socialista de Vila Nova de Famalicão aprovou uma moção de confiança à liderança de Eduardo Oliveira, com 92,7% dos votos a favor.

A reunião, que teve lugar ontem, serviu também para avaliar os resultados do partido nas últimas eleições autárquicas. Os comissários apontaram o que correu menos bem e apresentaram propostas para fortalecer o PS e alcançar o objetivo de conquistar a Câmara Municipal.

Eduardo Oliveira agradeceu a confiança e afirmou que o partido vai continuar unido “para servir e cuidar de todos os famalicenses”.

UE quer travar Temu e Shein: Consumidores obrigados a pagar taxa extra em todas as encomendas

A União Europeia vai acabar com a isenção de taxas nas encomendas até 150 euros. A decisão significa que todas as compras feitas fora da UE, mesmo as mais baratas, vão passar a pagar uma taxa extra ao entrar no espaço europeu.

A medida quer travar o grande volume de produtos baratos vindos da Ásia, sobretudo de plataformas como a Temu, Shein e AliExpress, e garantir concorrência mais justa para as empresas europeias.

A nova regra deverá começar a ser aplicada até 2028, mas a Comissão Europeia quer introduzir já uma taxa provisória de cerca de dois euros por encomenda a partir de 2026.

Chega quer baixar IMI em Famalicão para o mínimo legal

O Chega de Famalicão entregou na Câmara Municipal uma proposta para reduzir o IMI para 0,3%, o valor mínimo permitido por lei. A proposta será discutida na próxima reunião de Câmara.

O partido diz que, com o aumento do custo de vida, as famílias não devem continuar a pagar tanto imposto. “O IMI é um confisco anual disfarçado”, refere o Chega.

A proposta inclui ainda a criação de um grupo de trabalho para cortar despesas desnecessárias e avaliar o impacto da medida nas contas da Câmara.

Segundo o partido, é possível baixar impostos sem prejudicar os serviços públicos. O objetivo é ajudar a classe média e aumentar o poder de compra das famílias famalicenses.