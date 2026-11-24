A condenação a nove anos de prisão de um homem de 41 anos, responsável por três incêndios florestais em 2024 nos concelhos de Braga e de Barcelos, é definitiva. O Supremo Tribunal de Justiça (STJ) rejeitou o recurso do arguido, que foi também condenado pelo furto de uma máquina perfuradora a um automóvel, em Braga.

Segundo o acórdão de 28 de outubro, a que a Lusa teve hoje acesso, os tribunais devem reagir com “uma intervenção incisiva” a este tipo de crime, dado o flagelo da destruição da floresta e das habitações. O STJ trata-os como crimes de prevenção prioritária, que pedem uma “resposta punitiva firme”.

Quanto ao arguido, os juízes falam numa personalidade que “reclama censura severa e enérgica”. Pesou o facto de ter ateado vários fogos junto a casas, “sem o menor remorso ou rebate de consciência”. Foram igualmente valorizados os antecedentes criminais, a dependência de substâncias, a falta de estabilidade profissional e a fragilidade do apoio familiar.

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Três fogos em dois dias

Tudo começou a 13 de setembro de 2024, em Sequeira (Braga), num dia em que a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) apontava risco muito elevado de incêndio rural para o concelho. O fogo consumiu 82 hectares de pinhal, eucaliptal e mato e avançou até junto de habitações. Foi preciso cortar várias estradas e empenhar 87 bombeiros, 29 viaturas e dois meios aéreos.

Nesse mesmo dia, em Priscos (Braga), o homem pegou fogo a um monte de madeira de eucalipto, numa zona de grande carga combustível e perto de várias casas.

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A 14 de setembro foi a vez do Monte de Airó, em Encourados (Barcelos). Já depois dos incêndios, furtou uma máquina perfuradora, avaliada em 150 euros, na União de Freguesias de Guisande e Oliveira (São Pedro), em Braga.

A pena de nove anos foi decretada em primeira instância e confirmada pelo Tribunal da Relação e pelo STJ, que a consideraram ajustada, proporcional e isenta de “qualquer censura”.

O arguido tem cinco condenações anteriores, por furto, condução sem habilitação legal, introdução em local vedado ao público e cultivo de canábis.