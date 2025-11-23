Novidade no Natal de Famalicão: Comboio também vai passar por Joane, Riba d’Ave e Ribeirão

O tradicional Comboio de Natal traz este ano uma novidade: vai circular também pelas vilas do concelho. A iniciativa, da responsabilidade da ACIF – Associação Comercial e Industrial de Famalicão, terá pelo menos um dia dedicado a cada uma das três vilas: Joane, Riba d’Ave e Ribeirão.

O anúncio foi feito por Hélder Costa, presidente da ACIF, durante o arranque oficial da campanha de Natal, este sábado ao final da tarde, no centro de Famalicão. Segundo o responsável, a medida pretende levar o espírito natalício mais perto das pessoas e dinamizar o comércio local em todo o concelho.

O Comboio de Natal continua a circular no centro da cidade, mas com esta extensão às vilas, a organização espera envolver ainda mais famílias e comerciantes na época festiva.