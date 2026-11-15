A Aldeia Natal de Famalicão tem uma novidade este ano: uma tenda orbital instalada na Praça D. Maria II, com cerca de 400 lugares sentados. O espaço vai acolher espetáculos, oficinas, workshops temáticos e showcookings, com uma programação praticamente diária para o público infantil.

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A tenda abre com o “Lugar do Natal”, que arranca a 21 de novembro e decorre até 10 de janeiro.

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Entre os momentos já marcados está o musical “Elsa e o Reino do Gelo”, a 4 de dezembro, o coro Wallow Gospel, a 5, e o concerto “Tons de Fado”, promovido pela ACAFADO, a 11. A 18 de dezembro sobe ao palco o Coro Clássico e Popular com o Orfeão Universitário do Porto, e no dia 19 é a vez do espetáculo “Borralho”, de Daniel Pereira Cristo.

A campanha de Natal é promovida pela Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, em parceria com a ACIF e outras entidades do concelho. O programa completo pode ser consultado em www.famalicao.pt.