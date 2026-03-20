Sociedade

Novo desconto do governo nos combustíveis: 3cênt no gasóleo e 1cênt na gasolina

Os combustíveis vão voltar a ficar mais caros a partir da próxima segunda-feira. Para contrariar esse aumento, o governo volta a atribuir um novo desconto.

Neste caso, o ISP terá uma redução de 3,2 cêntimos por litro no gasóleo e 1,7 cêntimos na gasolina.

 

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Macominho faz oferta de equipamento ao IPO

A empresa Macominho juntou-se ao desafio lançado pelo Batman famalicense e ofereceu ao IPO um carrinho de enfermagem de última geração, completo com compartimentos para medicamentos e todos os extras necessários.

A oferta aconteceu esta semana, nas instalações do Instituto Português de Oncologia do Porto.

Para o futuro, a MACOMINHO prevê também contribuir para a aquisição de outros equipamentos essenciais à pediatria infantil daquela unidade.

Famalicão: Bombeiros combatem incêndio em serração

Várias corporações de bombeiros foram acionadas, cerca das 11h15, para um incêndio de grandes dimensões, numa serração, na freguesia de Nine.

Estima-se que parte da indústria, localizada na rua do Casal de Era, tenha ficado totalmente tomada pelas chamas.

 

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Não há informações da existência de feridos, apenas danos materiais.

 

Guarda-sol “sai de férias” sem autorização na Mocidade Alegre de Landim

A associação Mocidade Alegre Landim denunciou, com algum humor, nas redes sociais, o desaparecimento de um guarda-sol das suas instalações.

Segundo a publicação partilhada nas redes sociais, o objeto foi visto pela última vez a ser levado por duas pessoas, numa situação registada pelas câmaras de videovigilância do espaço. A direção afirma que existem imagens claras da ocorrência e que os autores já foram identificados.

Apesar do tom descontraído, a associação apela à devolução do guarda-sol, admitindo que possa ter sido apenas um “empréstimo” momentâneo. Ainda assim, deixa o aviso de que, caso não seja devolvido, o caso poderá seguir para as autoridades.

“Para já estamos com humor, mas já de seguida será com rigor nas autoridades”, refere a direção da associação.

Aumentos nos combustíveis: Gasóleo +16cênt. e Gasolina +9cênt.

Os combustíveis vão voltar a sofrer um grande aumento, na próxima segunda-feira.

Com base nas mais recentes informações sobre os mercados, a imprensa especializada aponta para um aumento que pode chegar aos 16 cêntimos por litro no caso do gasóleo, e 9 cêntimos por litro no caso da gasolina.

Governo aumenta apoio nas botijas de gás para 25 euros

O Governo vai avançar com novas medidas para atenuar o impacto da subida dos combustíveis, associada à guerra no Médio Oriente. O anúncio foi feito pelo primeiro-ministro, Luís Montenegro, durante o debate quinzenal na Assembleia da República.

Entre as medidas está o aumento da comparticipação da botija de gás solidária para 25 euros, apoio que será aplicado durante os próximos três meses.

O Executivo vai ainda criar um mecanismo extraordinário de apoio ao gasóleo profissional, dirigido às empresas de transporte de passageiros e mercadorias. O apoio traduz-se num reembolso adicional de 10 cêntimos por litro, até um máximo de 15 mil litros por veículo, também por um período de três meses.

Luís Montenegro garantiu que o Governo está atento ao impacto da subida dos combustíveis no orçamento das famílias e das empresas.

O primeiro-ministro adiantou ainda que o Conselho de Ministros deverá aprovar na quinta-feira legislação relacionada com a limitação de preços em situações de crise energética e com a proteção dos consumidores mais vulneráveis, assegurando um fornecimento mínimo de energia.

Portugueses já encaram com tranquilidade (sem filas) o aumento dos combustíveis

Os portugueses parecem estar a encarar com mais tranquilidade os sucessivos aumentos nos preços dos combustíveis. Ao contrário do que se verificava no passado, já não se formam filas nos postos de abastecimento antes de cada subida significativa.

A partir da meia-noite, o gasóleo simples vai passar a custar cerca de 1,90€ por litro, enquanto a gasolina atinge os 1,84€ por litro. Este é o segundo aumento em grande escala registado em apenas uma semana, consequência da instabilidade provocada pela guerra no Médio Oriente.

Especialistas afirmam que a adaptação dos consumidores a este cenário reflete a aceitação de que os preços vão continuar elevados, pelo menos a curto prazo.