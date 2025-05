Novo Papa Leão XIV já foi convidado a visitar Portugal

O Parque da Devesa, em Vila Nova de Famalicão, vai ser palco esta sexta-feira, 9 de maio, do lançamento de um minifoguete experimental desenvolvido por investigadores e estudantes da Universidade do Minho.

A iniciativa, que decorre no Dia da Europa, pretende assinalar o investimento europeu na investigação aeroespacial e reforçar o papel da academia no avanço tecnológico em Portugal. O lançamento está agendado para as 15h00 e contará com a presença de autarcas, professores e cerca de uma centena de alunos do ensino secundário.

O minifoguete, com 1,20 metros de comprimento, apresenta inovações ao nível da propulsão sólida, sensores de voo e eletrónica embarcada. Entre os objetivos estão testar um novo tipo de combustível e avaliar o comportamento do sistema em altitude, recorrendo a sensores de medição desenvolvidos especificamente para este projeto.

A equipa técnica junta docentes e estudantes de vários ciclos de ensino da Universidade do Minho e da Escola Profissional CIOR, sediada em Famalicão. Segundo a instituição, o projeto poderá abrir portas a novas iniciativas na área aeroespacial, em parceria com entidades nacionais e internacionais.