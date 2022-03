O município volta a auscultar os famalicenses sobre aquilo que pretendem para o futuro. A pergunta é: “Como desejaria que fosse Famalicão em 2030, para que seja o lugar ideal, o seu lugar do futuro?”.

As respostas permitirão elaborar o novo Plano Estratégico do Município 2022-2030. Servirão como alinhamento da estratégia municipal face às prioridades e recursos das estratégias internacionais e nacionais, nomeadamente os “Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – ODS” e o novo ciclo de programação europeia.

Os “Dias de Famalicão.30” vão decorrer entre 26 de março e 30 de abril, com a realização de mais de uma dezena de iniciativas temáticas, como encontros comunitários, reuniões de trabalho e de diagnóstico e workshops entre os serviços municipais e entidades parceiras, que vão culminar na realização de um Painel de Cidadãos, no dia 30 de abril, sob o tema “Imaginar Famalicão em 2030”.

«Queremos manter a gestão municipal sob os trilhos de uma planificação bem refletida e elaborada e ajustada aos desafios e oportunidades contemporâneos», diz a propósito, o presidente da Câmara Municipal, Mário Passos.

A primeira ação de auscultação acontece já neste sábado, dia 26 de março, e vai decorrer na sequência da entrega das Bolsas de Estudo aos estudantes do Ensino Superior. Aproveitando a presença de mais de duas centenas de jovens, o município vai desafiá-los a exporem as suas ideias para a construção do Plano Municipal da Juventude.

O município vai, ainda, interpelar os famalicenses para imaginarem e descreverem como desejariam Famalicão em 2030, através de uma ação de rua que vai decorrer entre 26 de março e 30 de abril, onde uma ilustradora vai passar para a tela as ambições e desejos dos cidadãos.