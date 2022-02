A chuva está de regresso este fim de semana.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, os aguaceiros deverão começar a cair no domingo, devendo manter-se até terça-feira.

As temperaturas máximas também devem descer, ficando no patamar dos 13 aos 15 graus.

Veja a previsão ao detalhe aqui