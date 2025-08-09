Número de portugueses a ganhar mais de 3 mil euros por mês duplicou

A Mundos de Vida, instituição social e educativa de Lousado, tem um projeto para um conjunto de equipamentos que lhe permita aumentar e melhorar a oferta educativa, social e cultural. Assim, vai construir um lar residencial para 30 seniores, algo orgânico, com hortas e pomares. «Queremos pequeno para não se perder o ambiente familiar», realça o presidente da instituição, Manuel Araújo.

Está também a projetar a construção de um auditório com capacidade para 420 lugares que sirva não só a instituição, mas também a região, beneficiando da sua localização próximo da Estação Ferroviária. Espaço que vai ter uma companhia teatral associada.

A escola bilingue, que já tem 10 anos, vai passar para o palacete onde está a Forave, obtendo espaço para prolongar a escolaridade do 6.º (atualmente) até ao 9.º ano. «Há uma ligação afetiva porque nós nascemos naquele edifício, há 40 anos», recorda o presidente da Mundos de Vida. Além disso, fica perto das atuais instalações. «Os pais falam em prolongar os anos de escolaridade, mas ainda vamos ter que esperar pela saída da Forave, o que vai demorar quatro anos», disse.

Todos estes projetos levam tempo, porque dependem de outras instituições e envolvem pareceres, da Segurança Social, por exemplo. No caso do auditório, é mais rápido porque só depende da Mundos de Vida.

O financiamento está a ser avaliado, mas a instituição diz estar a preparar-se para enfrentar este desafio.

Recorde-se que estes projetos da Mundos de Vida resultam de um contrato firmado entre a Câmara, a Forave e a Mundos de Vida, cuja assinatura decorreu no dia 31 de julho. Ao ceder um terreno com 18 mil m2, a Mundos de Vida recebeu dois terrenos do município e parte das instalações onde está a Forave.