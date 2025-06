Nuvens invulgares viraram atração para os banhistas na Póvoa de Varzim

O conhecido cantor, que em Famalicão tem uma legião de fãs, foi homenageado, na passada quinta-feira, com a Medalha de Honra da Freguesia de Caldelas, cerimónia solene integrada nas comemorações dos 85 anos da elevação de Caldas das Taipas a vila, que decorreu no Auditório Mário Rodrigues da Escola Básica das Taipas.

O conhecido cantor ‘cowboy português’ manifestou, nas redes sociais, o orgulho pelo reconhecimento pela terra onde nasceu. «É com enorme honra e profunda gratidão que recebo a Medalha de Honra da Vila de Caldas das Taipas. Ser homenageado, juntamente com figuras tão importantes da nossa terra é verdadeiramente engrandecedor». Este reconhecimento, escreve Zé Amaro, «enche-me de orgulho e reforça, ainda mais, o meu compromisso com a comunidade taipense». Por último, promete «continuar a elevar o nome da nossa vila com respeito, dedicação e responsabilidade, levando os seus valores e identidade ao mundo».