Nuvens regressam domingo mas a partir de quarta há sol e temperaturas acima dos 20 c.º

Famalicão: Jovem furta carteira do interior de carro no centro da cidade e usa cartões na área de serviço da A3

Na manhã da última quarta-feira, por volta das 08h20, registou-se um furto de uma carteira dentro de um veículo estacionado no centro da cidade de Vila Nova de Famalicão. O crime teve lugar na via pública, ao lado da Escola Secundária Camilo Castelo Branco, numa zona próxima ao Pingo Doce.

O lesado, em declarações à Cidade Hoje, relatou que estacionou o carro por meros minutos para levar uma criança à escola e realizar uma rápida visita a um estabelecimento nas proximidades. Nesse curto intervalo de tempo, um jovem aproximou-se do veículo, forçou a porta e, em segundos, conseguiu retirar a carteira e fugir.

A vítima, que estava a poucos metros, informou à nossa redação que ainda foi alertada por um condutor que passava no local e buzinou como forma de chamar a atenção. No entanto, a mensagem do condutor não foi compreendida.

As imagens de vigilância de um estabelecimento comercial vizinho revelaram que o autor do furto já estava no local, a observar potenciais vítimas. A sua ação foi rápida e fria, mesmo considerando o movimento intenso da rua naquele momento.

Cerca de 20 minutos após o furto, os cartões de multibanco, que estavam entre os objetos furtados, foram utilizados duas vezes na área de serviço da A3, na Trofa, em compras que totalizaram 86 euros.

As autoridades já possuem as imagens do sistema de vigilância que capturou o crime, onde é possível identificar o jovem autor do furto, trajado com calças de ganga e um casaco da marca North Face com capuz branco.