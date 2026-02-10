Brand Stories

O detalhe da casa que muitos só valorizam quando a conta da luz começa a subir

Durante anos, muitas famílias portuguesas habituam-se a pequenos desconfortos em casa sem lhes dar grande importância. Uma sala que nunca aquece totalmente no inverno. Um quarto demasiado quente no verão. Correntes de ar inexplicáveis ou ruído constante vindo do exterior.

À primeira vista, parecem pormenores normais da vida quotidiana. Mas quando a fatura da eletricidade ou do gás começa a aumentar de forma consistente, surge inevitavelmente a dúvida: porque é que a casa consome tanta energia e continua pouco confortável?

Contas de energia mais altas nem sempre significam maus hábitos

É comum associar o aumento das despesas energéticas a:

  • utilização excessiva de aquecedores,
  • equipamentos antigos,
  • ou falta de hábitos de poupança.

No entanto, técnicos de eficiência energética alertam para um fator frequentemente ignorado: uma casa pode estar a gastar mais energia simplesmente porque não a consegue reter.

E o problema, muitas vezes, não está nos equipamentos.

Janelas: o ponto crítico do isolamento térmico em Portugal

Em muitas habitações portuguesas — incluindo prédios relativamente recentes — as janelas e a caixilharia continuam a ser o principal ponto de perda de energia.

Quando são antigas, mal vedadas ou de materiais pouco eficientes, permitem:

  • fuga de calor no inverno,
  • entrada excessiva de calor no verão,
  • formação de condensação e humidade,
  • maior necessidade de aquecimento e arrefecimento artificial.

Tudo isto acontece de forma invisível, mas contínua.

O impacto real no conforto e na carteira das famílias

Com o tempo, estas perdas refletem-se no dia a dia:

  • divisões difíceis de climatizar,
  • maior dependência de aquecedores e ar condicionado,
  • aumento do consumo energético anual,
  • menor conforto acústico,
  • sensação permanente de casa “fria” ou “mal isolada”.

Não se trata apenas de conforto. Trata-se de qualidade de vida e controlo de despesas.

Porque é que este problema passa despercebido durante tanto tempo?

Existem duas razões principais:

1. Não é um problema visível

Ao contrário de uma infiltração ou de uma avaria elétrica, a perda de energia pelas janelas não se vê — sente-se apenas aos poucos.

2. Durante décadas foi subvalorizado

Em Portugal, o isolamento térmico só começou a ganhar verdadeira relevância com o aumento generalizado dos custos energéticos e a maior consciencialização ambiental.

Substituir janelas: uma decisão com impacto imediato

A substituição por janelas em PVC de elevada eficiência, com vidros adequados e instalação profissional, é hoje considerada uma das formas mais eficazes de melhorar o desempenho energético de uma habitação.

Entre os principais benefícios destacam-se:

  • melhor isolamento térmico e acústico,
  • redução significativa do consumo energético,
  • maior estabilidade da temperatura interior,
  • diminuição da humidade e condensação,
  • valorização do imóvel a médio prazo.

Não é uma tendência passageira — é uma solução técnica comprovada.

A importância de escolher soluções adequadas a cada casa

Nem todas as janelas oferecem o mesmo desempenho. O tipo de perfil, o vidro utilizado, a exposição solar da casa e até a localização geográfica fazem diferença.

Por isso, é fundamental recorrer a especialistas que analisem cada situação de forma personalizada. Profissionais como a Caixilho PVC disponibilizam informação detalhada sobre: diferentes tipos de janelas em PVC,

  • soluções adaptadas ao clima português,
  • vantagens reais em termos de eficiência energética,
  • e opções pensadas para apartamentos e moradias.

Para muitas famílias, este acaba por ser o passo decisivo para reduzir custos e melhorar o conforto de forma duradoura.

Um detalhe que explica muitas contas elevadas

Muitas casas já investiram em eletrodomésticos eficientes e hábitos de poupança. Mas se o calor continua a escapar todos os dias pelas janelas, o esforço nunca é suficiente.

Às vezes, a diferença entre uma casa confortável e uma casa dispendiosa está num detalhe estrutural, as janelas — aquele que só ganha importância quando a conta da luz começa a subir.

Agência famalicense Drible lidera estratégia digital de Paulo Malo

A agência famalicense Drible foi responsável pelo plano estratégico e pela estratégia de comunicação digital de Paulo Malo, médico dentista de renome internacional e criador da técnica All-on-4®, para uma marca com 12 clínicas distribuídas por todo o país.

Reconhecido mundialmente pela criação da técnica All-on-4®, que revolucionou a reabilitação oral e mudou a vida de milhares de pacientes em todo o mundo, Paulo Malo confiou à Drible o desenvolvimento e a execução de uma estratégia digital integrada, com o objetivo de reforçar a presença, a autoridade e a performance da marca no mercado nacional.

O projeto arrancou com a definição de um plano estratégico, que serviu de base à execução da comunicação digital da marca. A intervenção da agência incluiu a gestão estratégica das redes sociais, definição da linguagem digital, planeamento e ativação de campanhas de anúncios, criação de uma landing page dedicada à captação de leads qualificadas e a produção de conteúdos fotográficos e vídeo. As sessões decorreram em Lisboa e no Porto, com foco na prova social e na autoridade médica.

A estratégia de comunicação reforçou a técnica All-on-4® como um dos grandes diferenciais da marca, sublinhando a sua base científica, a inovação clínica e os resultados duradouros que a tornaram uma referência internacional.

“Este foi um projeto exigente pela sua dimensão nacional e pela responsabilidade associada a uma marca com reconhecimento mundial. O nosso foco esteve em criar uma estratégia coerente, orientada para resultados, sem perder a dimensão humana que caracteriza o trabalho do Dr. Paulo Malo”, refere a equipa da Drible.

Com este trabalho, a Drible reforça o seu posicionamento como agência estratégica, capaz de liderar projetos de grande escala a partir de Vila Nova de Famalicão.

Famalicão: Câmara Municipal atualiza fatura ambiental

Na amanhã desta quinta-feira, 18 de dezembro, o executivo municipal vai atualizar a fatura ambiental aplicada aos famalicenses no próximo ano. A garantia do município é que vai manter-se como uma das mais baixas da região, «uma vez que estes aumentos não se repercutem direta e proporcionalmente no valor final da fatura».

No que concerne ao serviço de abastecimento de água, a autarquia opta por não refletir na fatura da maioria das famílias (1.º e 2.º escalões das tarifas variáveis) o aumento imposto pelas Águas do Norte; a atualização da tarifa, à taxa de inflação, será apenas aplicada apenas aos grandes consumidores de água (3.º e 4.º escalões das tarifas variáveis). No próximo ano, os famalicenses vão apenas ver refletida na sua fatura ambiental a atualização das tarifas do tratamento das águas residuais que é calculada em função do consumo de água e da recolha de resíduos sólidos.

Para o serviço de tratamento das águas residuais, o executivo liderado por Mário Passos propõe que a tarifa seja atualizada à taxa de 2.1% para os 1.º e 2.º escalões e à taxa de 4% para o 3.º escalão e seguintes. No caso da recolha de resíduos sólidos, a proposta prevê uma atualização em cerca de 20%, num ano em que a autarquia passará a pagar mais 120% pela prestação do serviço. Este aumento resulta da entrada em vigor, no dia 1 de março, do novo contrato que prevê que o município passe a pagar à entidade prestadora 59.68 euros por cada tonelada de resíduos recolhida, ao invés dos atuais 27 euros.

Feitas as contas, garante o município, «a atualização destas 3 tarifas representará, em média, um aumento na ordem dos 4% da fatura ambiental dos famalicenses». Para provar enuncia um exemplo prático: uma família de quatro pessoas com tarifa familiar e um consumo médio mensal de 12 metros cúbicos, passará de uma fatura de 32,22 euros para 33,79 euros no próximo ano.

Ainda segundo a proposta, a tarifa social não sofrerá alterações em 2026, mantendo-se inalterado o apoio municipal às famílias mais vulneráveis do concelho. Quanto à Taxa de Recursos Hídricos (TRH) e à Taxa de Gestão de Resíduos (TGR) – verbas entregues diretamente ao Estado e repercutidas obrigatoriamente aos munícipes – apenas a TRH sofrerá atualização de acordo com o fornecedor de água.

A eficiência operacional nas empresas portuguesas e o papel crescente da telemática

A competitividade empresarial em Portugal tem vindo a depender cada vez mais da capacidade das empresas reduzirem custos, manterem mobilidade e operarem com previsibilidade. Sectores como transporte, distribuição, logística ou serviços técnicos sentiram esta pressão de forma directa nos últimos anos. A instabilidade económica, as flutuações no preço dos combustíveis e as novas exigências ambientais obrigaram gestores e proprietários a procurar soluções mais integradas e tecnológicas para manter a operação eficiente.

Muitas empresas passaram a adoptar plataformas de apoio à gestão, desde ferramentas de controlo financeiro até sistemas de administração de frota. Soluções como as disponibilizadas pela Radius têm sido relevantes neste processo por reunirem vários serviços num único ponto de contacto, desde cartões de combustível a telemática, aluguer de veículos ou infraestruturas de carregamento eléctrico, permitindo maior agilidade operacional.

Para novas empresas e empresários que procuram orientação, recursos como o portal ePortugal Empresas tornaram-se igualmente importantes no apoio a processos administrativos, integração digital e simplificação das operações, algo fundamental para negócios com frotas dispersas pelo território.

A telemática na prática: informação que melhora resultados

A telemática tornou-se uma parte essencial da gestão moderna. A tecnologia permite acompanhar, em tempo real, a localização dos veículos, o estilo de condução, o consumo de combustível e as necessidades de manutenção. Para frotas profissionais, isto traduz-se em decisões mais fundamentadas e numa operação mais segura.

No mercado português, onde grande parte da distribuição depende de estradas nacionais e percursos longos, o uso de telemática tem contribuído para reduzir custos associados a ineficiências de rota, tempos de paragem e desgaste excessivo dos veículos. Para os motoristas e equipas no terreno, significa mais apoio e processos mais claros, aumentando também a segurança nas deslocações.

Redução de custos e impacto ambiental

As exigências ambientais têm tido impacto directo no sector dos transportes. A União Europeia estipulou metas claras de transição energética e de redução de emissões, pressionando empresas portuguesas a repensarem as suas estratégias de mobilidade.

Segundo a Agência Europeia do Ambiente, os transportes continuam a representar cerca de um quarto das emissões totais de CO₂ na União Europeia. Esta realidade levou muitas empresas nacionais a adoptar práticas mais sustentáveis, como optimização de rotas, formação em condução eficiente e maior controlo sobre o consumo energético.

Simultaneamente, iniciativas de investimento estrangeiro em Portugal, como as relatadas em Invest in Portugal, mostram que sectores ligados à tecnologia, logística e mobilidade estão entre os que mais crescem no país, reforçando a importância de soluções modernas para garantir competitividade internacional.

Preparar o futuro da mobilidade empresarial em Portugal

A transformação digital na logística portuguesa não é tendência passageira. Empresas que actuam em transporte, distribuição, serviços técnicos e entregas urbanas têm percebido que a adopção de tecnologia é decisiva para assegurar margens de lucro sustentáveis.

A integração de plataformas de apoio, sistemas de telemática e soluções de mobilidade adequadas permite às empresas portuguesas enfrentar desafios actuais e preparar-se para os próximos anos.

Num cenário em que tempo, combustível e eficiência contam, operar com informação precisa deixou de ser apenas uma vantagem. Tornou-se uma necessidade de gestão e um elemento-chave para a competitividade no mercado português.

Drible assina design do novo equipamento 100% famalicense do FC Famalicão

A Drible, agência criativa de Vila Nova de Famalicão, foi responsável pelo design do novo terceiro equipamento do FC Famalicão para a época 2025/26, um projeto que reúne, pela primeira vez, nove empresas do concelho num tributo à força da indústria têxtil e ao orgulho famalicense.

Com base no conceito definido pelo clube e fiel aos valores da marca Famalicão, a Drible desenvolveu um design que une tradição, identidade e modernidade. O resultado é uma camisola que representa o território e a sua comunidade, reforçando o papel do concelho como motor criativo e produtivo da região Norte.

O mote “Tecemos história, vestimos orgulho” guiou toda a criação, num projeto que contou com a colaboração de Fradelsport, CM Socks, Passamar, Aljocon, Organigráfica, Fiofibra, Profit e Teresa Dias Confeções.

“Este projeto mostra o melhor de Famalicão quando trabalha em conjunto. Criatividade, indústria e desporto uniram-se para criar algo verdadeiramente nosso”, refere a equipa da Drible.

Mais do que um equipamento desportivo, a camisola simboliza a união entre o talento criativo e a capacidade industrial famalicense.
Concebida pela Drible e produzida integralmente em Famalicão, leva para o jogo o orgulho de uma cidade que veste o que produz.

Continental Pneus Portugal escolhe a SUBA como nova agência de comunicação

A Continental Pneus Portugal, marca de referência global no setor automóvel, sediada em Lousado, Vila Nova de Famalicão, confiou à SUBA – The Growth Agency a sua estratégia de comunicação e marketing para o mercado português. A escolha da agência resultou de um tender criativo nacional, no qual a SUBA se destacou pela sua abordagem estratégica e criatividade em vídeo.

A SUBA é, desde maio, responsável pela comunicação da marca em território nacional, assumindo a gestão de conteúdos, redes sociais, campanhas online, vídeo e ações de notoriedade, com foco em aproximar a Continental dos consumidores portugueses.

“Trabalhar com uma marca como a Continental é uma oportunidade que nos honra profundamente. Encaramos este desafio com a energia, ambição e foco nos resultados que colocamos em tudo o que fazemos. O nosso objetivo é claro: reforçar a ligação entre a marca e os portugueses com criatividade, consistência e impacto”, afirma João Pereira, CEO da SUBA.

Também Mariana Oliveira, Communication Manager da Continental, revela estarem “muito entusiasmados com o início da colaboração com a SUBA – The Growth Agency, que permitirá certamente contar histórias de forma mais criativa e envolvente, inspirando clientes, parceiros e colaboradores”.

Com mais de 250 marcas no seu portfólio, a SUBA consolida-se como uma agência de comunicação completa e orientada para resultados, combinando estratégia, design, conteúdo e performance numa abordagem integrada ao crescimento de marcas.

Drible cria identidade para o Shoyu, o novo noodle bar que traz a energia da Ásia a Braga

A Drible, agência criativa de Vila Nova de Famalicão, foi a responsável pelo branding do Shoyu, o novo noodle bar que abriu portas a 8 de julho de 2025 em Braga. O espaço, com capacidade para cerca de 110 lugares, rapidamente se tornou um dos restaurantes mais procurados da cidade, destacando-se pela fusão entre autenticidade asiática e uma estética contemporânea.

Na carta, pratos como o ramen Tonkotsu, o frango karaage e o curry katsu têm conquistado os clientes, num ambiente inspirado nos icónicos noodle bars asiáticos.

O Shoyu é o oitavo restaurante do grupo 5Y, liderado por Yang Qi, que detém também conceitos como o Hoko, Mikado, Miyuki Sushi, Mikadinho e o Koda Japanese Kitchen, igualmente com branding desenvolvido pela Drible.

O trabalho da agência incluiu o desenvolvimento de uma identidade visual completa, com logótipo, tote bags, sacos de papel, t-shirts, cartões de visita, box e bases de copos, pensada para refletir a energia e modernidade do conceito.

“Foi um desafio dar vida a um projeto que é, ao mesmo tempo, contemporâneo e inspirado na tradição da street food asiática. O resultado é uma marca com personalidade forte, feita para se destacar no panorama gastronómico bracarense”, refere a equipa da Drible.

Com este projeto, a Drible reforça a sua posição como agência parceira de marcas que procuram identidades sólidas, capazes de conquistar públicos e criar experiências memoráveis.