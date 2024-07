O impacto das apostas desportivas nas comunidades locais

A Drible – Agência de Marketing Digital foi a responsável pelo desenvolvimento da nova imagem do grupo Meninos Do Rio e pela imagem do primeiro single “Noites De Agosto”. O lançamento do rebranding do trio acontece justamente quando se assinala o 13.º aniversário de atividade.

“Somos uma referência ao nível de branding e não podíamos estar mais satisfeitos com o resultado final”, afirma Vitor Brandão, CEO da Drible, destacando “a modernidade e a versatilidade que conseguimos transportar para esta nova imagem”.

Com dezenas de espetáculos por todo o país e com uma presença multiplataforma, o desafio foi criar uma imagem que transmitisse o “ritmo perfeito” em qualquer suporte, mas sem perder a sua essência. Através da utilização das cores preta e branca, a nova imagem inclui um novo logotipo versátil, recorrendo à utilização de três triângulos, simbolizando os três elementos dos Meninos do Rio, além da utilização do itálico, dando a sensação de movimento entre uma música e outra. “Criamos uma imagem versátil que transmitisse a irreverência do trio”, considera o CEO, reforçando que a imagem, “de simplicidade arrojada”, é a “‘ponte” que faltava ao grupo. Os Meninos do Rio estão prontos a dar todo o seu groove e amor pela música e a nova imagem é o espelho desse desejo”, acrescenta.

Além do rebranding, a Drible foi também a responsável pela capa do single “Noites De Agosto”. Disponibilizado nas plataformas digitais no final de março de 2024, o tema foi escutado mais de 41 mil vezes no Spotify e o seu videoclip ultrapassou já as 190 mil visualizações no YouTube. “Quisemos criar uma capa que mantivesse a simplicidade da mensagem do tema, mas que, ao mesmo tempo, fosse impactante e acho que a nossa equipa atingiu o objetivo”, considera Vítor Brandão.

Este rebranding representa mais um passo importante para a agência criativa famalicense: “É a prova de que temos as valências certas para qualquer desafio no setor do marketing e comunicação, percorrendo um caminho consistente e com passos seguros”, frisa o CEO, sublinhando que “a equipa Drible é multifacetada e tem a determinação e a garra nas medidas certas. Dar um novo ritmo a um grupo que tem um groove genuíno é um orgulho para nós”.

O trio Meninos Do Rio surgiu em 2011. Inspirados por artistas e bandas como Seu Jorge e Natiruts, o grupo composto por André Morais, Bruno Pimenta e Patrick Machado já se apresentou em vários palcos por todo o país, com mais de 100 atuações só em 2023. Este ano, fazem parte do cartaz do festival “Rock In Rio Lisboa”, atuando no “Super Bock Digital Stage”, no dia 15 de junho.