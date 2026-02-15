O outro lado da festa: Dispositivo reforçado garante segurança e socorro no Carnaval de Famalicão

A noite de Carnaval em Vila Nova de Famalicão vai contar com um dispositivo especial de segurança e socorro para garantir que os festejos decorram com tranquilidade.

Cerca de 200 operacionais de várias entidades, incluindo Bombeiros, a Guarda Nacional Republicana, a Polícia de Segurança Pública, a Cruz Vermelha Portuguesa, a Polícia Municipal de Vila Nova de Famalicão e a Unidade Local de Saúde do Médio Ave, estarão mobilizados para ações de prevenção, vigilância e resposta a emergências.

O Posto de Comando e o Posto Médico Avançado vão funcionar no Centro Escolar Luís de Camões, assegurando coordenação permanente e apoio médico durante toda a noite.