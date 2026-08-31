Está concluída a obra de reabilitação do antigo Hotel Garantia, um dos edifícios mais emblemáticos do centro histórico de Vila Nova de Famalicão. Inaugurado em 1943, o imóvel inicia agora uma nova etapa com o projeto Garantia Residences.

A intervenção esteve a cargo da promotora FIVE, com projeto do arquiteto Noé Diniz e execução da construtora Gabriel Couto. O trabalho procurou preservar a identidade e os elementos que fazem parte da história do edifício, ao mesmo tempo que introduziu as condições exigidas para uma utilização residencial moderna.

O empreendimento dispõe de 18 apartamentos T2, T3 e T4, todos com lugar de estacionamento e arrumos fechados. O rés do chão mantém a galeria comercial, com espaços destinados a comércio e serviços.

A conclusão da obra devolve ao centro de Famalicão um edifício com forte valor histórico e afetivo para a cidade. O antigo Hotel Garantia fica, assim, preparado para uma nova função, sem perder a ligação à memória coletiva dos famalicenses.