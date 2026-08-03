Arranca esta segunda-feira, 3 de agosto, a empreitada de reabilitação da rede de drenagem de águas residuais na Avenida Marechal Humberto Delgado, em Vila Nova de Famalicão. A intervenção tem como objetivo melhorar as condições de funcionamento da infraestrutura e prolonga-se até ao dia 18 de agosto.

Os trabalhos decorrem entre as rotundas Bernardino Machado e Rotary, provocando constrangimentos na circulação rodoviária. Durante este período, no sentido Famalicão–Porto, o trânsito faz-se apenas pela via da esquerda.

Entre os dias 3 e 5 de agosto, a saída da Rotunda Bernardino Machado para a Avenida Marechal Humberto Delgado estará encerrada, estando previstos desvios alternativos. Já nos dias 12 e 13 de agosto, ficará também bloqueada a saída da Rua Capitão Manuel Carvalho para a mesma avenida.

A Câmara Municipal apela ao cumprimento da sinalização provisória e dos desvios implementados. A obra representa um investimento municipal de cerca de 120 mil euros e será realizada com um método que reduz o impacto no trânsito e na via pública.