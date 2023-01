Obras: Trânsito lento e regulado por semáforos na ponte sobre o Rio Ave (Famalicão – Trofa)

A terceira edição do Campeonato Concelhio 3 Horas Resistência BTT já tem calendário definido. Com oito provas, a primeira decorre no dia 25 de março, em Brufe, segue-se Outiz a 22 de abril e S. Tiago da Cruz, a 20 de maio.

O campeonato segue, depois, para Avidos, a 3 de junho, vai a Vermoim no dia 22 de julho e a Nine, no dia 9 de setembro. As duas últimas provas, em S. Cosme e depois Joane, realizam-se nos dias 23 de setembro e 14 de outubro, respetivamente.