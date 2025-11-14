Observatório de práticas de inovação social apresenta resultados na Trofa, Santo Tirso e Maia

Sob o mote “Inovar para Transformar: Para um setor social com mais impacto e sustentabilidade”, o Seminário de Encerramento realiza-se na próxima segunda-feira, às 17h00, na Fábrica de Santo Thyrso, e marca o culminar de um percurso de diagnóstico, formação e cooperação entre instituições.

O Observatório de Práticas de Inovação Social da Área Metropolitana do Porto – Interior Norte apresenta as conclusões do trabalho dedicado à capacitação e partilha entre dezenas de IPSS dos municípios da Trofa, Santo Tirso e Maia.

O Observatório é uma iniciativa territorial que visa promover práticas de inovação social e surge como resposta à necessidade de articular entidades locais e reforçar redes de cooperação.

O programa inclui a apresentação das “Lições e Resultados do Observatório” e a Mesa Redonda “Práticas que Transformam”, com a participação de vários oradores e projetos de referência nacional – Infância: Projeto CreSer – Mariana Aroso Rodrigues (Associação Bagos D’Ouro); População Sénior: Projeto Musicalidade – Maria Amélia Ferreira (Santa Casa da Misericórdia do Marco de Canaveses) e Deficiência: Projeto MAIS – Vera Vaz (CERCI Braga).

O seminário é gratuito, mas a inscrição é obrigatória e pode ser feita aqui. https://forms.office.com/e/7wP8W0uHpw.