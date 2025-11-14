Região

Observatório de práticas de inovação social apresenta resultados na Trofa, Santo Tirso e Maia

camara trofa municipio

Sob o mote “Inovar para Transformar: Para um setor social com mais impacto e sustentabilidade”, o Seminário de Encerramento realiza-se na próxima segunda-feira, às 17h00, na Fábrica de Santo Thyrso, e marca o culminar de um percurso de diagnóstico, formação e cooperação entre instituições.

O Observatório de Práticas de Inovação Social da Área Metropolitana do Porto – Interior Norte apresenta as conclusões do trabalho dedicado à capacitação e partilha entre dezenas de IPSS dos municípios da Trofa, Santo Tirso e Maia.

O Observatório é uma iniciativa territorial que visa promover práticas de inovação social e surge como resposta à necessidade de articular entidades locais e reforçar redes de cooperação.

O programa inclui a apresentação das “Lições e Resultados do Observatório” e a Mesa Redonda “Práticas que Transformam”, com a participação de vários oradores e projetos de referência nacional – Infância: Projeto CreSer – Mariana Aroso Rodrigues (Associação Bagos D’Ouro); População Sénior: Projeto Musicalidade – Maria Amélia Ferreira (Santa Casa da Misericórdia do Marco de Canaveses) e Deficiência: Projeto MAIS – Vera Vaz (CERCI Braga).

O seminário é gratuito, mas a inscrição é obrigatória e pode ser feita aqui. https://forms.office.com/e/7wP8W0uHpw.

Deixe um comentário

Trofa: Mensagens em bancos de jardim assinalam dia internacional para a eliminação da violência contra as mulheres

camara trofa municipio

A Câmara Municipal da Trofa assinala o Dia Internacional para a Eliminação da Violência Contra as Mulheres, no dia 25 de novembro, com uma campanha de sensibilização espalhada por vários espaços públicos do concelho.

Como principal instrumento de alerta e reflexão, serão colocadas frases inspiradoras e educativas em diversos bancos de jardim, nomeadamente na Alameda, no Parque Nossa Senhora das Dores e Dr. Lima Carneiro, bem como em outros locais nas restantes freguesias do concelho.

Mensagens como “Neste banco, o respeito repousa. Que ele esteja presente em cada uma de nós”, “Mulheres livres constroem um mundo melhor”, “Respeitar as mulheres é semear justiça”, “Respeito é a base de qualquer relação.” e “O silêncio também dói. Quebre-o.” pretendem reforçar valores como respeito, igualdade, empatia e não violência.

Será também promovida a divulgação do vídeo institucional desenvolvido em 2024 que alerta para o flagelo da violência doméstica e apela à necessidade de prevenir, denunciar e agir.

Com estas iniciativas, a Câmara Municipal reafirma o seu compromisso na promoção dos direitos humanos, na defesa da igualdade de género e na prevenção da violência contra as mulheres, mobilizando a comunidade para um papel ativo na construção de uma sociedade mais justa, segura e solidária.

Trofa assinala Dia Internacional das Cidades Educadoras

camara trofa municipio

A Câmara Municipal da Trofa vai assinalar o Dia Internacional das Cidades Educadoras, dia 28 de novembro, com a realização da iniciativa “Ler é Cuidar — Encontro de Gerações pela Leitura”, uma atividade que junta seniores e crianças num momento de partilha e aprendizagem.

A atividade irá fortalecer os laços entre gerações e valorizar a partilha de saberes, em articulação com os seniores do Centro Comunitário Municipal da Trofa e as crianças do 1.º Ciclo do Agrupamento de Escolas da Trofa.

“O espírito de uma Cidade Educadora é um espaço onde todos aprendem com todos. Ao juntar crianças e seniores em torno da leitura, promovemos não apenas o conhecimento, mas também o cuidado, o respeito e a empatia entre gerações”, salienta Sérgio Araújo, Presidente da Câmara Municipal.

Recorde-se que, no início deste ano, o Município da Trofa aderiu à Associação Internacional das Cidades Educadoras, uma associação sem fins lucrativos que fomenta a colaboração entre governos locais de todo o mundo, reconhecendo que a educação deve ultrapassar as paredes da escola e estar presente em toda a sociedade.

Alexandra Malheiro eleita presidente do IPCA

Alexandra Malheiro foi eleita, no dia 10 de novembro, presidente do Politécnico do Cávado e do Ave (IPCA), sucedendo a Maria José Fernandes. Deverá tomar posse para um mandato de quatro anos, no próximo dia 19 de dezembro, no Campus do IPCA, em Barcelos, durante a sessão solene do Dia do IPCA.

Sob o lema “Identidade e Compromisso”, a candidatura foi eleita com 19 votos favoráveis, pelos membros do Conselho Geral do IPCA.

Alexandra Malheiro é professora coordenadora e diretora da Escola Superior de Hotelaria e Turismo do IPCA. É titular do grau de doutor em Marketing e Estratégia e é licenciada e mestre em Gestão de Empresas. Tem ligação ao IPCA desde o ano de 1998, conta com um percurso académico consolidado e com reconhecimento institucional, destacando-se a sua experiência em cargos de gestão, na docência e na investigação nas áreas de marketing e turismo.

Mulher cultivava canábis em Santo Tirso e foi presa pela GNR

Uma mulher de 39 anos foi detida em flagrante pela GNR de Santo Tirso por suspeita de tráfico de estupefacientes.
A detenção ocorreu no dia 5 de novembro, após uma denúncia que levou os militares a investigar uma possível plantação de canábis numa residência do concelho.

Durante a busca domiciliária, a GNR encontrou e apreendeu 71 doses de canábis.

A suspeita foi constituída arguida e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Santo Tirso.

«O PSD é hoje a força política que melhor interpreta as aspirações das populações do distrito de Braga»

As eleições autárquicas de 12 de outubro «confirmaram que o PSD é hoje a força política que melhor interpreta as aspirações das populações do distrito de Braga. Demonstrámos que sabemos conquistar a confiança das pessoas com base no trabalho, na proximidade e na competência das nossas equipas autárquicas», firmou Paulo Cunha, na noite da passada sexta-feira.

Na primeira assembleia distrital do PSD, depois do ato eleitoral, o famalicense considerou que a vitória em Guimarães teve um elevado valor histórico, porque «representa não apenas a mudança política num dos concelhos mais emblemáticos do país, mas também a prova de que o PSD está unido e preparado para servir melhor os cidadãos».

No momento de balanço eleitoral, o líder da Distrital, Paulo Cunha, elogiou o empenho «e a dedicação dos candidatos apresentados nos 14 concelhos do distrito», sublinhando o trabalho desenvolvido em cada território. O PSD manteve a liderança em nove câmaras municipais, destacando as vitórias em Guimarães e Cabeceiras de Basto.

O resultado assume «particular relevância» ao verificar-se que o PSD conquistou o triplo das autarquias do Partido Socialista, que apenas venceu em três municípios do distrito.

Outro marco histórico, considerou Paulo Cunha, foi a vitória nos quatro concelhos do Quadrilátero Urbano — Braga, Guimarães, Barcelos e Famalicão —, «um feito inédito na história democrática portuguesa. Com esta conquista, o PSD passa a liderar os quatro maiores concelhos do distrito e quatro das maiores cidades do país».

A Distrital destacou ainda «o excelente desempenho eleitoral de vários autarcas social-democratas», por exemplo o de Mário Passos, em Famalicão, que foi o 8.º autarca com mais votos a nível nacional.

Em Guimarães, no Teatro Jordão, a sessão começou com um voto de pesar e um minuto de silêncio em memória de Pinto Balsemão, fundador do partido.

Trofa dedica uma semana aos 27 anos da criação do Município

camara trofa municipio

A Câmara Municipal da Trofa comemora o 27.º aniversário da criação do Município, entre os dias 17 e 23 de novembro, com um programa de atividades que celebra as conquistas alcançadas e a visão de futuro «para um território dinâmico e moderno».

As comemorações arrancam a 17 de novembro e o programa inclui o projeto Autarcas vão à Escola, que levará os eleitos municipais aos estabelecimentos de ensino, promovendo o diálogo com os alunos e incentivando a cidadania ativa.

No dia 19 de novembro, feriado municipal, decorre a sessão solene, às 11 horas, no Auditório do Fórum Trofa XXI. Na tarde deste dia, decorrerá a Tradicional Vitela Assada, nos Parques Nossa Senhora das Dores e Dr. Lima Carneiro, uma tradição que reúne a comunidade trofense num ambiente de partilha.

Durante a semana serão, ainda, entregues os Prémios de Mérito Escolar aos melhores alunos pelo seu empenho e dedicação.

O programa comemorativo inclui, também, o Passeio de Bicicletas Antigas e a entrega de Prémios do Concurso Lusófono, que valoriza a criatividade e a expressão literária no espaço da lusofonia.

As comemorações encerram no dia 23 de novembro, culminando uma semana de festa.

Desde a sua fundação, em 1998, a Trofa tem sido alvo de importantes investimentos e obras estruturantes que transformaram o concelho, dos quais se destacam a construção dos Paços do Concelho.

Para o futuro, a autarquia prepara novos investimentos, nomeadamente o Centro Cultural da Trofa, «um espaço de referência para a promoção da cultura, e o Parque de Real, que reforçará a qualidade de vida e o lazer das famílias trofenses».