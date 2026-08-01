Os óculos gratuitos disponibilizados para observar em segurança o eclipse solar de 12 de agosto já estão esgotados em várias óticas da região. Em Vila Nova de Famalicão, Barcelos, Trofa, Santo Tirso e Braga já não é possível reservar os equipamentos através da campanha promovida pela ZEISS.

A iniciativa, realizada em parceria com a rede Club da Visão, permite aos interessados levantar gratuitamente óculos próprios para observar o eclipse, mediante inscrição prévia e enquanto houver stock disponível.

Face à elevada procura, os óculos esgotaram rapidamente nestes concelhos. Ainda assim, quem pretender participar na campanha poderá verificar a disponibilidade noutras óticas aderentes do país, através da plataforma da iniciativa.

O eclipse solar será visível em Portugal no próximo dia 12 de agosto e deverá atrair milhares de pessoas, sendo recomendado o uso de óculos certificados para garantir uma observação em segurança.