Depois de os óculos especiais para observar o eclipse solar terem esgotado em várias óticas e farmácias aderentes, vão ser disponibilizadas mais algumas centenas de milhares de unidades.

Segundo Ivone Fachada, da direção da Ciência Viva, a plataforma do Clube da Visão deverá reabrir nas próximas horas para permitir novas reservas, de forma a garantir que mais pessoas possam acompanhar o fenómeno em segurança.

A responsável alerta que é essencial utilizar apenas óculos com certificação ISO 12312-2, lembrando que observar o Sol sem proteção adequada pode provocar lesões graves na retina e até cegueira.

O eclipse solar está previsto para a próxima quarta-feira. Em Portugal, terá início às 18h37, atingirá uma cobertura de 96% do Sol e terminará às 20h29.

Fonte: TSF