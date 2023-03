Oficial: Esta é a lista dos 44 alimentos que passam a ter IVA 0%

Tony Carreira, Pedro Abrunhosa, José Cid e Diogo Piçarra são alguns dos nomes que prometem agitar a Festa das Cruzes, a primeira grande romaria do Minho, que se realiza em Barcelos entre 28 de abril e 03 de maio. Os concertos decorrem na frente ribeirinha, um dos locais mais emblemáticos da cidade.

A programação dos concertos promete ser diversificada e agradar a todos os gostos musicais. No dia 29 de abril, o destaque é a atuação de José Cid, que irá contar com convidados especiais e promete uma réplica do concerto no Rock In Rio. No dia 30 de abril, é a vez de Pedro Abrunhosa animar o público com os seus sucessos. Já no dia 01 de maio, Diogo Piçarra assume o palco com um espetáculo que promete ser inesquecível.

Além dos concertos, a Batalha das Flores é um dos momentos mais esperados da Festa das Cruzes. Segundo a vereadora da Cultura, Elisa Braga, este ano terá um número recorde de participantes. Ainda no dia 01 de maio, feriado do Dia do Trabalhador, a cidade vai contar com a procissão das cruzes, um dos momentos mais simbólicos da festa.

A Festa das Cruzes começa no dia 28 de abril com a inauguração dos tapetes de pétalas no templo do Senhor da Cruz, seguida por um concerto de tributo a Chico Buarque na Avenida da Liberdade. Já no dia 02 de maio, véspera do feriado municipal, Tony Carreira sobe ao palco para encerrar a programação dos concertos.

Com a diversidade de atrações, a Festa das Cruzes promete ser uma experiência única para todos os que visitarem Barcelos durante o evento.

Fonte: O Minho