Um grupo de jovens provocou, este domingo, estragos numa viatura estacionada no posto de combustível ao lado da Câmara Municipal de Famalicão, no centro da cidade.

Tudo aconteceu cerca das 07h15 e ficou registado em vídeo. Nas imagens, a que a Cidade Hoje teve acesso, vê-se os jovens a aproximarem-se da viatura e a saltarem para cima dela. Enquanto dois se mantiveram em cima do carro, um terceiro elemento encontrava-se ao lado a fotografar / filmar o momento.

Nas redondezas vê-se algum movimento de carros que em nada intimidou este grupo.

Os três indivíduos abandonaram o local deixando o carro com diversas amolgadelas.

O proprietário do veículo espera que alguém consiga reconhecer as pessoas e as denuncie às autoridades.

O carro tem por hábito ficar estacionado naquele local, uma vez que o proprietário garante ter autorização do responsável do posto de combustível para isso.