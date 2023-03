Oficina apresenta obras cinematográficas premiadas na 7º edição do Ymotion

Os alunos do 10.º e 11.º ano dos cursos Técnico/a de Audiovisuais, Comunicação/Marketing, Relações Públicas e Publicidade, Desenho Digital 3D e Multimédia, participaram nas “Projeções – Conversa com Jovens Cineastas”, promovida pelo YMOTION – Festival de Cinema Jovem de Famalicão.

Esta iniciativa, uma extensão temporal do Ymotionsl, tem como objetivos divulgar as obras cinematográficas premiadas na sétima edição do festival junto do público escolar.

A abertura da sessão foi realizada por Pedro Paiva, pela vereadora do pelouro da Juventude do Município de Vila Nova de Famalicão, Luísa Azevedo, e pelo jornalista de cinema da RTP e Antena 1, Tiago Alves, que partilharam o palco com os realizadores, Ricardo Leite, Mafalda Salgueiro, Maria Moreira e Alexandra Guimarães.

O evento decorreu no Auditório Padre António Vieira, no Colégio das Caldinhas, com o intuito de motivar os alunos para a participação em festivais de cinema e, ainda, despertar o interesse pela 7ª arte. A sessão ficou, assim, marcada por um diálogo ativo entre os alunos e os realizadores.