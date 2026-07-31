Quatro professores da Escola Profissional OFICINA participaram, em Dublin, Irlanda, numa formação internacional para reforçar competências na área da Inteligência Artificial Inclusiva.

Com o título “Inclusive Teaching with Artificial Intelligence”, os participantes aprofundaram conhecimentos sobre a utilização da Inteligência Artificial como ferramenta de promoção de uma educação mais inclusiva, mais personalizada e centrada no aluno; para, assim, responder melhor às necessidades individuais dos alunos.

A formação, que durou uma semana, esteve integrada no programa Erasmus +, com professores de Itália e da Áustria, além de Portugal. Em conjunto, partilharam experiências e boas-práticas.