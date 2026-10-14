A Escola Profissional OFICINA recebeu, esta segunda-feira, cerca de 30 representantes dos Gabinetes de Apoio e Promoção da Empregabilidade das escolas e instituições que integram a Rede Local de Educação e Formação de Vila Nova de Famalicão.



O encontro assinala o início dos trabalhos para o ano letivo 2026/2027, tendo sido planeadas e articuladas as diferentes atividades e iniciativas desenvolvidas no âmbito do programa municipal de promoção da empregabilidade Valoriza-te.

Entre as iniciativas a realizar, realce para os Open Days Empresas, as Sessões sobre Competências de Empregabilidade – Tubos de Ensaio, as Talks sobre Formação Profissional, a Feira do Ensino Secundário e os Miniestágios, entre outras ações que visam aproximar os jovens ao mercado de trabalho e apoiar as suas escolhas académicas e profissionais.



Os participantes na reunião tiveram a oportunidade de conhecer o Centro Tecnológico Especializado em Informática e o Centro de Inovação Tecnológica Digital da OFICINA, numa visita aos novos espaços ao serviço da formação dos alunos.



Os Gabinetes de Apoio e Promoção da Empregabilidade funcionam em articulação com o Município de Vila Nova de Famalicão e desenvolvem ações de preparação dos jovens para a transição entre a escola e o mercado de trabalho, promovendo o desenvolvimento de competências de empregabilidade, o contacto com o tecido empresarial e o apoio ao prosseguimento de estudos.