Oito detidos por condução sob o efeito do álcool

A equipa sub-19 do Riba d´Ave Hóquei Clube apurou-se, no passado fim de semana, para o Campeonato Nacional ao somar por vitórias os três jogos da prova de qualificação Norte que se disputou no Pavilhão Multiusos de Paredes.

No primeiro jogo, disputado na sexta-feira, com o Infante de Sagres, os pupilos de Raúl Meca venceram por 0-4. No sábado à noite, os jovens ribadavenses selaram o apuramento direto ao vencerem a ADB Campo, por 4-1. Na tarde de domingo fecharam a prova com nova vitória, sobre a ACD Gulpilhares, por 4-3. Da qualificação Norte seguem para o Nacional duas formações da AP Minho: o Riba d’Ave HC e a ADB Campo. Na qualificação Centro garantiram vaga as formações do Sport Alenquer e Benfica e do FC Alverca. Já a Sul qualificaram-se o CD Paço de Arcos e o HCP Grândola.

(Foto: Susana Ferreira)