Olhe para o céu: Força Aérea vai sobrevoar Portugal para dar as boas festas

Estão previstos novos constrangimentos no serviço de urgência do Hospital de Famalicão.

Ao que a Cidade Hoje apurou, o período de indisponibilidade da especialidade de cirurgia geral foi alargado, sendo que o serviço vai registar fortes constrangimentos ao exterior das 20h00 do dia 24 (domingo) até às 08h00 do dia 26 (terça-feira). No dia 30, a partir das 20h00, o serviço volta a estar condicionado por um período de 24 horas.

Na medicina interna está prevista uma indisponibilidade de 24 horas, a partir das 20h00 do dia 24 (domingo).