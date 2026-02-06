Oliveira S. Mateus: Reabriu estrada onde autocarro ficou preso

Guilherme Emílio é o primeiro secretário executivo da Comunidade Intermunicipal do Ave (CIM do Ave), e Sérgio Castro Rocha é o secretário executivo.

O novo ciclo institucional do secretariado intermunicipal inicia numa fase particularmente exigente ao nível do planeamento estratégico, da execução de fundos comunitários, da criação de uma nova geração de transporte público intermunicipal e da articulação de políticas públicas.

Entre as prioridades do novo Secretariado Executivo Intermunicipal do Ave estão o reforço da cooperação intermunicipal, a eficiência na execução de projetos financiados, a articulação com a CCDR-N e o Governo, o serviço aos municípios e às suas populações, bem como, a afirmação da sub-região do Ave enquanto «território coeso, competitivo e sustentável».

A eleição do novo secretariado executivo resulta da confiança expressa pelos presidentes das Câmaras Municipais de Guimarães, Vila Nova de Famalicão, Fafe, Póvoa de Lanhoso, Vizela, Cabeceiras de Basto, Vieira do Minho e Mondim de Basto, e dos deputados intermunicipais que sufragaram esta equipa na Assembleia Intermunicipal do passado dia 24 de janeiro.

Guilherme Emílio possui um percurso profissional e cívico ligado à administração pública e à gestão autárquica, com experiência no exercício de funções políticas e no relacionamento institucional entre municípios e entidades supramunicipais.

A CIM do Ave expressa, igualmente, o seu reconhecimento a Marta Coutada, «pelo trabalho rigoroso, dedicado e profissional desenvolvido enquanto Primeira Secretária Executiva, deixando um contributo relevante na consolidação institucional desta Comunidade Intermunicipal», assume.

Recorde-se que a Comunidade Intermunicipal do Ave – CIM do AVE é uma associação de municípios de fins múltiplos criada em 2009 para promover a gestão de projetos intermunicipais no território do Ave, cuja área geográfica corresponde à NUTS III do Ave e que integra os municípios de Cabeceiras de Basto, Fafe, Guimarães, Mondim de Basto, Póvoa de Lanhoso, Vieira do Minho, Vila Nova de Famalicão e Vizela.