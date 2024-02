O Ministro da Administração Interna de Portugal emitiu um comunicado às redações a informar a abertura de um inquérito urgente pela Inspeção Geral da Administração Interna (IGAI) relacionado com o policiamento durante o jogo da Primeira Liga de Futebol entre Famalicão e Sporting. O comunicado destaca a preocupação com as generalizadas e súbitas baixas médicas apresentadas por polícias durante o evento desportivo.

Além disso, o titular da área governativa da Administração Interna determinou à IGAI a abertura de um inquérito relacionado as declarações de um responsável sindical. Essas declarações versam sobre a atividade da Polícia de Segurança Pública (PSP) no contexto dos próximos atos eleitorais, com destaque para a possibilidade de comprometimento no transporte das urnas de votos.

No comunicado, é explicitado que tanto o Diretor Nacional da PSP quanto o Comandante-Geral da Guarda Nacional Republicana (GNR) foram convocados para uma reunião com o Ministro da Administração Interna. Esta reunião está marcada para domingo às 09h00 no Ministério da Administração Interna, visando discutir os eventos em questão e tomar medidas adequadas.