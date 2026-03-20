Onda de furtos atinge farmácias de Famalicão

Uma onda de furtos tem atingido várias farmácias de Famalicão nos últimos dias. Só esta semana foram registados pelo menos quatro casos.

As farmácias Central, Calendário, Devesa e Barbosa foram alvo de furtos em plena luz do dia. Os suspeitos retiraram vários produtos diretamente dos expositores, mesmo com clientes e funcionários no interior dos estabelecimentos.

Num dos episódios, um dos suspeitos foi confrontado por uma farmacêutica. O indivíduo acabou por devolver apenas uma pequena parte do material furtado e colocou-se em fuga, tendo ainda derrubado uma cliente durante a fuga.

Noutro caso, a dupla suspeita de ter furtado produtos em duas farmácias foi localizada pela PSP numa superfície comercial da cidade. As duas mulheres acabaram identificadas e aguardam em liberdade o desenvolvimento do processo judicial.

Todos os furtos ficaram registados nas câmaras de videovigilância das farmácias.