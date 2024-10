Operação da GNR “Censos Sénior 2024” começa esta terça-feira e vai passar por Famalicão

Já falta pouco para o Halloween, provavelmente a noite mais divertida do ano. A Mercadona celebra esta festa internacional e assustadora com as melhores gomas e rebuçados de Halloween. Volta a trazer alguns dos produtos do ano passado e apresenta algumas novidades.

Não faltam gomas diversas, rebuçados, pirulitos e chocolates ideais para adoçar momentos arrepiantes, sempre com moderação.

Gomas diversas de Halloween

Sortido de Halloween: embalagem composto por vários pacotes com dentaduras, gomas, dedos com pica, rebuçado em forma de pau, rebuçados com pica, etc.

Boo! Mix: é um pacote de gomas assustadoras que volta com diferentes gomas recheadas e sem recheio: cérebros, abóboras, caveiras, dedos e olhos.

Espetadas de gomas: 4 tipos diferentes de espetadas com um sabor muito agradável e esponjosidade ​​numa nuvem doce multicolorida em forma de abóbora, zombie, fantasma e monstro. Muito divertidas!

Boca Fruit: gomas de diferentes sabores a fruta, como limão, morango, ananás ou laranja, perfeitas para partilhar!

Gomas assustadoras

Pop Eye: 4 olhos recheados no mesmo pacote. Os olhos recheados foram sempre um dos seus favoritos. Por isso, voltam às nossas lojas após o êxito do ano passado para aterrorizar os apaixonados por este produto.

Dentaduras: embalagem composta pelas famosas dentaduras com diferentes cores. Ideais para celebrar e decorar a sua festa de Halloween, inclusive para brincar com elas e colocá-las como se fosse um autêntico vampiro.

Gomas Monster: uma novidade que não vai passar desapercebida. Disponível num pack de 6 gomas com figuras monstruosas: uma caveira, Frankenstein, um vampiro, uma mão assustadora, um fantasma, um demónio… Além disso, pode separar as gomas do seu pack e levá-las individualmente para onde quiser.

Chocolates de Halloween: sortido chocolate e pirulitos

Sortido de chocolate: um saco com um delicioso sortido de figuras de chocolate de leite sem glúten. As figuras têm invólucros com diferentes tamanhos e formas. Contém invólucros de fantasmas, vampiros, morcegos, monstros…

Pirulitos de chocolate: pirulito de chocolate de leite em formato individual com um desenho de Halloween. São todos sem glúten e os desenhos são de vampiro, abóbora e fantasma. Escolha o seu preferido!

Rebuçados

Rebuçados Drácula: os clássicos rebuçados do Conde Drácula, com sabor a cereja, chegam para celebrar o Halloween. Pequenos rebuçados com um sabor intenso, perfeitos para partilhar.