Operação da GNR passa por Famalicão e deteve 19 pessoas

Esta terça-feira, dezanove pessoas, dezasseis homens e três mulheres, entre os 25 e os 47 anos, foram detidas no âmbito de uma operação policial de combate à criminalidade, pela prática do crime de tráfico de estupefacientes, desde a aquisição até à venda ao consumidor final.

No âmbito da investigação, que decorria há cerca de um ano, foram cumpridos quarenta e dois mandados de busca, vinte e dois domiciliários e vinte em veículos, garagens e armazéns, nos distritos de Braga, Porto, Coimbra e Guarda.

No decorrer da operação foi apreendido diverso material. Destaque para mais de 24 700 doses de haxixe, 6 300 doses de cocaína, 3 170 doses de liamba, quatro armas de fogo e quatro bastões, oito soqueiras, seis viaturas, vinte e três telemóveis e quase 122 mil euros em numerário.

A operação foi levada a cabo pelo Comando Territorial de Braga da GNR, através do Núcleo de Investigação Criminal de Barcelos, em coordenação com o Departamento de Investigação e Ação Penal de Vila Nova de Famalicão.

Os detidos foram notificados a marcar presença no Tribunal de Instrução Criminal de Guimarães, esta quinta-feira, para aplicação das medidas de coação.