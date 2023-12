A GNR divulgou novos resultados da operação Natal e Ano Novo, referentes às últimas 48 horas, com 105 detenções por alcoolemia e 42 por condução sem habilitação. Entre as 3.684 infrações, destacam-se excesso de velocidade, falta de inspeção e uso do telemóvel.

Com 521 acidentes, 10 feridos graves e 157 ligeiros, a GNR intensifica a fiscalização até 02 de janeiro, apelando à condução responsável para garantir a segurança nas estradas.