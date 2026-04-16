Operação policial com 7 detidos por tráfico de droga passa por Famalicão

Famalicão: Mudança no banco do Joane e luta pelos pontos em destaque na AF Braga

Fim de semana de mais uma jornada dos respetivos campeonatos distritais de futebol. Destaque para o Joane, que esta semana ficou sem treinador e já tem substituto; para a AD Ninense que, na divisão de honra, luta pelo primeiro lugar, tal como S. Cosme, na série D da 1.ª divisão.

O GD Joane defronta Os Sandinenses em mais uma jornada da pró nacional da AF Braga, jogo marcado para o próximo domingo, às 16h00, no Estádio de Barreiros.

Recorde-se que a equipa do Joane tem um novo treinador, Sérgio Campos, que substitui André Brito que saiu no início desta semana.

A equipa forasteira encontra-se atualmente no quarto lugar, com 48 pontos, já a formação da casa está no oitavo lugar com 41 pontos, com sete de vantagem para a linha de água, tentam assim voltar às vitórias após dois desaires consecutivos.

Com menos um ponto, a AD Oliveirense visita o Vieira, o antepenúltimo classificado.

Na série A da divisão de honra, a AD Ninense defronta o Águias de Alvelos, numa jornada em que pode subir à liderança, caso haja uma derrota do líder Forjães – a distância entre as equipas é de apenas dois pontos.

A formação ninense é, nesta altura, com grande margem o melhor ataque com 48 golos, sendo a quarta melhor defesa do campeonato com 28 golos.

Numa altura em que faltam seis jornadas para o final, pelo menos a promoção parece bem encaminhada com uma vantagem de nove pontos para a equipa SC Cabreiros, que se encontra em terceiro lugar.

Na mesma divisão, mas na série B, a equipa do Bairro FC procura dar seguimento ao bom resultado alcançado na última jornada; desta vez recebe, no domingo, às 16h00, no Campo da Ribeira, a formação do Arões SC.

Já o Operário Famalicão tenta voltar às vitórias após ter empatado na jornada passada. Desta vez recebe o Ases de Santa Eufémia, jogo que irá decorrer no Parque Desportivo Arnaldo Fernandes com hora para o apito inicial às 16h00.

O Bairro FC e o Operário encontram-se em posições tranquilas da tabela (sétimo e décimo respetivamente) ainda com vantagem para a zona vermelha da tabela classificativa.

Na 1.ª divisão, série D, está acesa a luta pelo primeiro lugar. O Ronfe lidera com 53 pontos, seguido do Serzedelo e S. Cosme, ambos com menos um ponto. Na jornada deste fim de semana, o líder visita Mouquim; o Serzedelo viaja até Fradelos e o S. Cosme desloca-se a Calendário para defrontar a União Desportiva local.

Ainda nesta jornada, o Ribeirão recebe o Louro, o Lousado o Airão, Gondifelos e Delães medem forças e o Ruivanense visita o Carreira, de Barcelos.

Tiago Torres