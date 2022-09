A medição do percurso da 22.ª edição da prova de atletismo Famalicão-Joane foi concluída com sucesso, na manhã do passado domingo.

A prova, que este ano conta para o Campeonato Nacional de Estrada 2021/2022, tem uma distância de 10Km, entre Joane e Requião, com regresso à vila joanense.

Deste modo, no dia 2 de outubro, os tempos obtidos pelos atletas participantes poderão ser homologados a nível nacional e internacional dado que os 10 Km do percurso têm medição certificada.