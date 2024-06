Os melhores destinos espanhóis para visitar entre março e maio

Os Portugueses viajam mais que nunca nestes últimos anos e esta tendência tende a aumentar. Com este aumento surgem várias necessidades, entre elas, perceber quais os melhores destinos para visitar fora da época malta. Muitas pessoas fazem-no por escolha e outras porque não têm outra opção, a não ser, tirar férias entre março e maio, ou entre setembro e outubro. Para além disso, escolher o destino ideal é algo que é igualmente importante e é por isso que estamos a escrever este artigo.

Aqui poderá descobrir o que motiva as pessoas a tirarem, cada vez mais, férias fora da época alta e porque Espanha se tem tornado um destino turístico tão popular entre os Portugueses. Para o ajudar, selecionamos 3 destinos de praia (e não só) que poderá visitar sem criar um buraco gigante na sua carteira. Venha daí!

Devo tirar férias em época baixa?

A nossa resposta é perentória: depende. Todas as pessoas têm gostos e preferências diferentes e o que pode funcionar para uma pessoa, certamente não funcionará para outros, mas vamos a coisas concretas. A época baixa é perfeita para aqueles que gostam de evitar multidões e preferem estender a toalha sem pedir permissão ao vizinho do lado. Para além disso, se quiser evitar filas para saborear um peixe fresco, entrar no museu, ou até mesmo nas idas ao supermercado – a época baixa é perfeita, pois é a altura que menos pessoas estão de férias. Para além disso, as casas de férias em Espanha têm preços bastante mais acessíveis e permitirão que tenha umas férias mais económicas.

Por outro lado, se não dispensa uma saída à noite para as ruas mais povoadas das cidades e tem genuíno prazer em estar rodeado de muitas pessoas, então a época baixa poderá não ser a opção certa para si. Muitas pessoas acabam também por tirar férias na época alta porque é quando a sua empresa lhe cede o maior número de dias de férias e, infelizmente para esses, não há a possibilidade de escolha. Se não é o seu caso, venha daí conhecer estes 3 destinos espanhóis que são uma excelente escolha a visitar entre março e maio.

Valência é tão especial como dizem?

Valência é a terceira maior cidade de Espanha e está à sua espera de braços abertos com uns agradáveis 24 graus (média) entre os meses de março e maio. Se procura um destino um vasto areal banhado por um mar com água quente e com uma temperatura agradável sem prejudicar a sua pele, este será o seu destino de eleição. Para além de praia, Valência tem muito mais que isso – ela respira cultura e autenticidade com as suas praças e monumentos históricos que lhe permitirão ter mais que apenas um destino de Praia.

Este destino possui aeroporto e os voos de Lisboa e Porto são bastante acessíveis, especialmente nos meses de março e abril, portanto torna-o um destino bastante acessível. Para além disso, o custo geral de coisas como restaurantes, bares e supermercados são bastante semelhantes aos preços portugueses, pelo que, não será surpreendido pelos preços praticados. Como tal, Valência poderá ser uma excelente opção para passar uns dias relaxados e bem pertinho da praia.

Castellon de la Plana é uma opção viável?

Esta cidade medieval situada a apenas 1 hora de Valência é, indubitavelmente, uma opção viável. Ainda longe dos holofotes mediáticos, aqui poderá encontrar igualmente um vasto areal banhado pelo Mar das Baleares que fará as delícias de qualquer “beach lover”. Se é um amante de história, esta cidade tem que sobre – a sua construção remonta ao século XIII e são vários os monumentos que poderá visitar no centro histórico que o farão recuar no tempo.

Esta cidade não possui aeroporto, mas o acesso é bastante simples. Basta voar para Valência e depois apenas em 1 hora chegará ao seu destino. Como se trata de uma cidade ainda pouco mediática, é o destino perfeito se procura umas férias calmas para desligar da azáfama do trabalho. Para além disso os preços são bastante acessíveis e o custo qualidade deste destino é algo que certamente aumentará no futuro com a popularização deste destino.

Huelva: O paraíso perto da fronteira

A cidade portuária de Huelva, situada a poucos quilómetros da fronteira portuguesa, oferece paisagens naturais que o vão impressionar. Devido à sua localização no sopé da Serra Morena, este é o destino perfeito para aqueles que gostam de conjugar a beleza das praias com a beleza das montanhas. Carregada de história e encanto, Huelva está a tornar-se um destino popular pela sua autenticidade, assim como as agradáveis temperaturas que providencia entre os meses de março e maio.

Se mora no centro ou sul de Portugal, este destino é facilmente alcançável. Por exemplo, localiza-se a apenas 1 hora e meia de Albufeira o que torna este destino muito aclamado pelas pessoas que moram mais a sul de Portugal. Se mora no norte de Portugal, pode facilmente chegar a Huelva apanhando um voo do Porto para Sevilha.

Agora que já conhece estes 3 destinos com opções para todos os gostos e carteiras, já pode começar a sua próxima viagem. Pode não ir a tempo para usufruir destes destinos de março a abril, mas pode considerá-los para os meses de setembro e outubro, pois são igualmente apetecíveis.